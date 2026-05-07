Mostra del fiore e dell’artigianato all’agrario con l’Abruzzese medio alpaca e cavalli

Per la quattordicesima volta, si tiene presso l’istituto agrario di Villareia di Cepagatti la mostra del fiore e dell’artigianato, organizzata con l’Abruzzese medio, alpaca e cavalli. L’evento, che si svolge annualmente, presenta esposizioni di piante, creazioni artigianali e animali. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e offre uno spazio dedicato alle attività agricole e artigianali della zona.

Anche questa ritorna, per la 14esima edizione, la mostra del fiore e dell’artigianato, che si svolge all’istituto agrario di Villareia di Cepagatti. L’evento si articolerà nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio.Si inizierà già nella mattinata di sabato con l’inaugurazione e il gruppo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Secondo weekend con la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ToscanaArezzo, 2 maggio 2026 – È cominciato il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, nel... Taglio del nastro alla Fortezza Da Basso per la mostra dell’artigianatoFino a domenica 3 maggio tradizionale appuntamento con 500 espositori provenienti da tutta Italia e da una trentina di paesi esteri Fra gli eventi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Pescara apre i battenti la 48esima edizione della Mostra del Fiore-Florviva; Mostra del Fiore – Florviva, un’edizione 2026 da record; Pescara - Al via da domani la Mostra del Fiore: ci sono anche le piante carnivore; Mostra del Fiore Florviva, 80 mila presenze a Pescara. Mostra del Fiore – Florviva, un’edizione 2026 da recordLa Mostra del Fiore – Florviva 2026 chiude con 80mila presenze, 150 espositori e nuove attività come yoga tra i fiori e la mostra delle piante carnivore ... abruzzonews.eu Mostra del Fiore-Florviva 2026: al via a Pescara la 48ª edizioneDal 1° al 3 maggio 2026 il porto turistico di Pescara ospita la 48ª Mostra del Fiore-Florviva: 150 espositori, mostre tematiche, laboratori e novità come la sezione dedicata alle piante carnivore ... abruzzonews.eu I ragazzi della quarta C andranno alla Mostra del Cinema di Venezia - facebook.com facebook