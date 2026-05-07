Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si sfidano Monza ed Empoli, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Monza, reduce dalla sconfitta al Martelli, si gioca le ultime chance di playoff e deve vincere in casa contro un Empoli impegnato a raggiungere la salvezza. Sono stati resi noti i convocati e le quote delle scommesse, mentre gli analisti forniscono i pronostici sulla partita.

Il KO del Martelli significa di fatto playoff per il Monza di Bianco, chiamato a vincere quest’oggi in casa contro un Empoli ancora a caccia di punti salvezza. I brianzoli sono caduti inaspettatamente a Mantova contro una squadra in grandissima forma, e la vittoria del Frosinone ha portato i ciociari a +3 in classifica. Ora l’unica possibilità è un KO dei laziali proprio contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Empoli (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli a caccia dei 3 punti contro gli azzurri

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