Modena di corsa con l’Accademia strade chiuse e autobus deviati
Domenica 10 maggio, dalle ore 9.30, si terrà la manifestazione podistica "Modena di corsa con l'Accademia" che, con due percorsi da 4 e da 10 chilometri, si svilupperà lungo alcune strade e percorsi ciclopedonali della città.Per consentire la manifestazione, in particolare, domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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