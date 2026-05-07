Modena di corsa con l’Accademia strade chiuse e autobus deviati

Da modenatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, dalle ore 9.30, si terrà la manifestazione podistica "Modena di corsa con l'Accademia" che, con due percorsi da 4 e da 10 chilometri, si svilupperà lungo alcune strade e percorsi ciclopedonali della città.Per consentire la manifestazione, in particolare, domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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