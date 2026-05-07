Meteo Liguria ancora instabilità con possibili temporali

Le previsioni meteo per la Liguria indicano ancora condizioni di instabilità con possibili temporali nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026. Attualmente non sono previste allerte meteo ufficiali, ma le precipitazioni temporalesche sono attese in alcune zone, come comunicato da Cristina Capacci di Arpal. La situazione rimane da monitorare, considerando le variazioni delle condizioni atmosferiche.

Nessuna allerta meteo ma ancora temporali nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, come spiega Cristina Capacci di Arpal."Le condizioni atmosferiche per le prossime 36 ore - chiarisce l'esperta - vedono ancora residua instabilità sulla Liguria, soprattutto oggi, a causa di un flusso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Meteo in Liguria, ancora un Natale con l'ombrello. Neve sulle alture Notizie correlate Leggi anche: Ultime ore di instabilità con rischio temporali, "possibili frane localizzate e ruscellamenti" Ancora maltempo a Napoli e in Campania: nuova allerta meteo per temporali fino a domani, possibili inondazioniLa Protezione Civile della Regione Campania invita a prestare attenzione a fenomeni di dissesto idrogeologico anche in assenza di nuove... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meteo Liguria, ancora leggera instabilità con passaggi nuvolosi; Allerta meteo in arrivo, le previsioni: Attesi anche fenomeni di forte intensità; Meteo in Liguria, inizio settimana tra piogge e rovesci temporaleschi: le previsioni di 3Bmeteo; Rottura temporalesca sull’Italia: Toscana e Liguria le più colpite. Meteo Liguria, ancora instabilità con possibili temporaliNel corso della serata di sabato, deciso inspessimento della copertura nuvolosa, preludio di un nuovo peggioramento, che riguarderà la regione nel corso di domenica e l'inizio della prossima settiman ... genovatoday.it Meteo: instabilità in attenuazione sul Ponente ligure, poi nuovo peggioramento nel weekendNel corso della serata di sabato, deciso inspessimento della copertura nuvolosa, preludio di un nuovo peggioramento che riguarderà la regione nel corso di domenica e l’inizio della prossima settimana. rivieratime.news Meteo Liguria, ancora instabilità e piovaschi ma in lento miglioramento - facebook.com facebook Allerta #meteo, attenzione in #Toscana e #Liguria: in arrivo forti temporali. Oltre 100 mm di pioggia nelle prossime 48 ore, Lorenzo Pasqualini . x.com