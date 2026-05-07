Meloni?Rubio colloquio a Palazzo Chigi | sul tavolo Stretto di Hormuz Libano e relazioni

Domani a Palazzo Chigi si svolgerà un incontro tra il Segretario di Stato degli Stati Uniti e il presidente del Consiglio italiano. Tra i temi in agenda ci sono la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Sono queste le questioni principali che saranno discusse durante la riunione, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

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AGI - Sono la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano i temi che il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dovrebbe affrontare domani nel suo incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sarà una "visita di cortesia" il colloquio previsto alle 11,30 a Palazzo Chigi nel quale, spiegano fonti di governo, l'Italia ribadirà la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo, ovviamente previa autorizzazione del Parlamento e sotto un ombrello internazionale. Meloni e Rubio, riferiscono ancora le fonti, potrebbero inoltre affrontare la questione libanese, tenendo conto della presenza radicata dell'Italia nel Paese dei cedri.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni?Rubio, colloquio a Palazzo Chigi: sul tavolo Stretto di Hormuz, Libano e relazioni ... Notizie correlate Stretto Hormuz, stop al bando del gas russo? Il dossier energia grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi(Adnkronos) – Il dossier energia resta il grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi. Leggi anche: Meloni domani vede Rubio, prove disgelo. Sul tavolo impegno in Libano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio in Italia: la chance per un disgelo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti; Usa, Meloni con i vice prepara l’incontro con Rubio: Hormuz al centro. Dazi, Iran e Vaticano: i temi sul tavolo del vertice Meloni-RubioUna visita di cortesia. Così viene inquadrato a palazzo Chigi l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Marco Rubio. iltempo.it Meloni domani vede Rubio, prove disgelo. Sul tavolo impegno in LibanoRoma, 7 mag. (askanews) – A palazzo Chigi continuano a definirla visita di cortesia. msn.com 4 di sera. . Meloni incontra Rubio, opposizione sul piede di guerra L’intervento di Ettore Licheri a #4disera - facebook.com facebook #Meloni domani vede #Rubio, prove di disgelo. Sul tavolo l’impegno italiano in #Libano x.com