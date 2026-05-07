Maggio Pontelongano nell' Area Eventi a Pontelongo

A Pontelongo, l'Area Eventi ospiterà durante tutto il mese di maggio il Maggio Pontelongano, una rassegna che prevede numerosi eventi e iniziative. La manifestazione è stata annunciata e si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività e spettacoli. L'organizzazione ha confermato che l'evento si terrà come previsto, con un calendario di appuntamenti distribuiti nelle settimane del mese.

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