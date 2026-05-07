Maggio Pontelongano nell' Area Eventi a Pontelongo
A Pontelongo, l'Area Eventi ospiterà durante tutto il mese di maggio il Maggio Pontelongano, una rassegna che prevede numerosi eventi e iniziative. La manifestazione è stata annunciata e si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività e spettacoli. L'organizzazione ha confermato che l'evento si terrà come previsto, con un calendario di appuntamenti distribuiti nelle settimane del mese.
Ritorna l'atteso appuntamento con il Maggio Pontelongano, una rassegna ricca di appuntamenti che animerà l'Area Eventi di Pontelongo per tutto il mese di maggio. Il programma, curato dalla Pro Loco Pontelongo APS con il patrocinio del comune, offre un mix di tradizione, musica dal vivo e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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