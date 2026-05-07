Durante un evento ad Amman dedicato al ventennale di un fondo umanitario, una celebrità è stata vista indossare un completo dorato firmato Giorgio Armani. L’outfit, impreziosito da paillettes dorate, ha attirato l’attenzione, rendendo il look particolarmente luminoso. L’intera presenza della figura sul red carpet ha suscitato interesse tra i presenti, grazie anche alla scelta di un abbigliamento elegante e appariscente.

R ania di Giordania è apparsa radiosa ad Amman durante il gala per il ventesimo anniversario dell’ Al Aman Fund, indossando un completo dorato firmato Giorgio Armani. La scelta di un look monocromatico e scintillante rappresenta una lezione di stile moderno che riesce a essere autorevole e glamour allo stesso tempo. Questo ensemble tre pezzi non è passato inosservato, posizionandosi già tra i look più iconici della stagione reale. Rania di Giordania best look. guarda le foto Rania di Giordania, regina in Armani “power suit” in velluto e paillettes. Il completo scelto dalla regina è un tre pezzi in velluto dorato, interamente ricoperto di micro paillettes luminose.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma il vero segreto di questo outfit non sono solo le paillettes dorate

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