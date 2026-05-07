Luis Henrique si è riaggregato alla squadra e si prepara a essere convocato per la partita di sabato contro la Lazio. Il giocatore ha ripreso gli allenamenti con il gruppo dopo un periodo di assenza. Per quanto riguarda Calhanoglu e Pio Esposito, ci sono aggiornamenti recenti sulla loro condizione, anche se non sono ancora state comunicate decisioni definitive sulla loro presenza in campo.

di Alberto Petrosilli Luis Henrique è tornato in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone sabato pomeriggio contro la Lazio. Prudenza su Calhanoglu e Pio Esposito. L’ Inter ha svolto oggi una seduta d’allenamento cruciale in vista del doppio confronto con la Lazio. Mentre la proprietà Oaktree osserva i progressi della squadra, arrivano notizie importanti dall’infermeria riguardanti i pezzi pregiati della rosa nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Luis Henrique torna in gruppo: le ultime su Pio Esposito e Calhanoglu. La notizia più positiva della giornata riguarda Luis Henrique. L’attaccante ha svolto l’intera seduta con i compagni, confermando di aver smaltito il risentimento muscolare all’adduttore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique torna in gruppo: ci sarà contro la Lazio. Le ultime su Calhanoglu e Pio Esposito

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