Dalla Transilvania arriva una nuova figura nel panorama dello spettacolo italiano. Loredana Nisturuc si sta distinguendo come attrice di cinema, conduttrice televisiva, modella, cantante e influencer. In breve tempo, ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, mostrando una versatilità che le permette di spaziare tra diversi ruoli nel settore dell'intrattenimento. La sua presenza si sta consolidando nel mondo dello spettacolo italiano.

Dalla Transilvania nasce un nuovo talento del mondo dello spettacolo in Italia: è Loredana Nisturuc che si sta facendo infatti notare ed apprezzare nel nostro Paese come attrice di cinema, conduttrice TV, modella, cantante e influencer. Loredana, che è anche Giurista Comunitario con due lauree in Legge (si è laureata in Giurisprudenza all'Accademia di Polizia a Bucarest e all'Università Magna Grecia di Catanzaro), vive e lavora da anni in Italia dove sta esprimendo tutto il suo poliedrico talento. Proprio in questi giorni al cinema è proiettato il film "L'Oratore" del regista Marco Pollini in cui Loredana appare in una figurazione speciale; il regista ha detto che quella di Loredana "è la scena molto bella, il pubblico l’ha l’apprezzata".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Loredana Nisturuc, il nuovo talento dello showbiz in Italia

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