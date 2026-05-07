L' Odissea socialista da Nenni a Craxi

Nel panorama politico italiano, il Partito Socialista Italiano ha vissuto diverse fasi dalla sua fondazione, con protagonisti che hanno lasciato tracce importanti nella storia del paese. Sono state scritte molte storie sul Psi, spesso concentrate sulle sue origini o su specifici momenti storici, con autori che hanno approfondito questi aspetti. Questi racconti ripercorrono l'evoluzione del partito, dagli anni pionieristici fino alle trasformazioni degli ultimi decenni.

Esistono buone storie del Psi, di cui sono autori storici come Gaetano Arfé o Giuseppe Tamburrano. Quasi tutte si concentrano sulle origini o su periodi circoscritti della vicenda del più antico partito italiano. L’ultimo libro di Fabrizio Cicchitto, che è stato un politico rilevante della prima e della seconda Repubblica, ha il merito di ripercorrere con straordinaria capacità di sintesi e lucidità di analisi l’intero periodo del secondo dopoguerra, dal 1946 fino all’alba del nuovo millennio ( L’odissea socialista. Nenni, Lombardi, Craxi, Rubbettino-Fondazione Craxi, pagine 432, euro 29). Alla nascita della Repubblica, il partito socialista dovette fare i conti con una novità: non era più il partito di maggioranza a sinistra, avendo i comunisti conquistato operai, contadini e intellettuali più o meno “organici”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Odissea socialista da Nenni a Craxi Notizie correlate Castelvenere, Bobo Craxi: “La separazione delle carriere è la sfida socialista”Il gruppo di Avanti Campania Sannio ha ospitato il Presidente del Comitato referendario PSI, Bobo Craxi, a Castelvenere per spiegare le ragioni del... Fondazioni Rosselli e Nenni ricordano la rivista 'Quarto Stato'Firenze, 1 maggio 2026 - A 100 anni dalla pubblicazione del 'Quarto Stato', la rivista fondata a Milano nel 1926 da Carlo Rosselli e Pietro Nenni, la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fabrizio Cicchitto: Il centrodestra ha un problema strutturale di radicamento nel Mezzogiorno. Il referendum lo ha dimostrato chiaramente. Fabrizio Cicchitto racconta 'L'odissea socialista' da Nenni a CraxiSarà presentato martedì 14 aprile, alle ore 16.00, alla Camera dei Deputati, presso la Sala della Regina, il nuovo libro di Fabrizio Cicchitto L’odissea socialista. Nenni, Lombardi, Craxi. 2 giugno ... adnkronos.com Presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto L'odissea socialistaEcco buonasera buonasera buonasera a tutti buona sera il numeroso pubblico deve pensare sono molto molto contenta ringrazio ovviamente tanti ringraziamenti da fare per fare intanto alla in questa ... radioradicale.it