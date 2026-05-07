Livorno ruba alcolici per 200 euro all' Esselunga e aggredisce il personale della vigilanza | 35enne arrestato

A Livorno, un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver rubato alcolici per circa 200 euro all’interno di un supermercato. Durante il tentativo di fuga, ha cercato di scappare più volte, arrivando anche a colpire un addetto alla vigilanza. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno quindi bloccato, portandolo in custodia con l’accusa di rapina impropria.

Ha tentato in tutti i modi di fuggire, arrivando perfino a colpire il personale della vigilanza. Tuttavia un 35enne originario di origine africana è stato bloccato e arrestato per rapina impropria. L’uomo si sarebbe introdotto all’interno dell'Esselunga da dove avrebbe rubato alcolici per circa.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scoperto mentre ruba aggredisce il personale di servizio: arrestato un 57enneFIRENZE – Pomeriggio di violenza in un supermercato di via Cimabue a Firenze, dove un tentativo di taccheggio è degenerato in una vera e propria... Aggredisce un automobilista a Milano e gli ruba un orologio da 250mila euro, arrestato: il video della rapinaA Milano un uomo di 60 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato un automobilista di un orologio di lusso, un Pateck Philippe, dal...