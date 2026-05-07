LIVE Cinà-Blockx ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

A pochi minuti dall'inizio del match tra Cinà e Blockx, gli appassionati di tennis sono pronti a seguire il primo confronto diretto tra i due giocatori. La partita si svolge nell'ambito dell'ATP Roma 2026, con il vincitore che affronterà al secondo turno l’olandese Griekspoor. La diretta offre aggiornamenti continui sull’andamento di questa sfida, che promette di essere un momento interessante del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente del match che troverà al secondo turno l’olandese Griekspoor. 12:46 La cinese Zheng liquida in due set la spagnola Bucsa. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Cinà e Blockx. 12:11 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cinà-Blockx. Appena concluso il primo set tra Bucsa e Zheng, con la cinese impostati al tiebreak. Al termine di questo incontro toccherà al giovane italiano. 23.23 Il match tra Cin e Blockx si giocherà giovedì 7 maggio alla Supertennis Arena e sarà il 2° di giornata dalle 11.00 dopo Bucsa-Zheng.🔗 Leggi su Oasport.it

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