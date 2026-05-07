LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’australiana sembra inerme!

Al torneo WTA di Roma, la partita tra Basiletti e Tomljanovic procede con il primo set in corso. Al momento, Basiletti ha ottenuto un punto con un ace e conduce 7-5 nel primo set. La giocatrice australiana ha avuto un'occasione per chiudere il game, ma ha mancato un match point, mentre Basiletti ha concluso il game con un ace. La sfida è trasmessa in diretta e viene aggiornata continuamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Buca presa da Basiletti che poi chiude. A-40 Non vuole chiudere Tomljanovic, incredibile cosa si è mangiata. Poi però il gioco remissivo di Basiletti le dà un’altra occasione e non se la fa sfuggire. Spingi Noemi! 40-40 Mamma mia, in completa confuzione l’australiana che però decide di rischiare il tutto per tutto e tira su un dritto su palla bassissima. 30-40 Riga con la seconda di Tomljanovic. Solo così forse poteva fare questo punto visto che sta sbagliando qualsiasi cosa. 15-40 Vabbè, impotente totalmente Tomljanovic ancora nello scambio. Dritto vincente! Via così! 15-30 Palla corta, arriva bene e tira su una palla importante Tomljanovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’australiana sembra inerme! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’australiana recupera un break, l’azzurra resta avanti LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: altro break dell’australiana che rimonta il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Esce il dritto di Basiletti! 15-30 Torna a spingere l’azzurra con il dritto da fondo campo! 15-15... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna in campo per completare l’opera; Live Noemi Basiletti - Ajla Tomljanovic - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Basiletti fermata dalla pioggia contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione; REPORT del Day2: Cocciaretto al 2° turno, cancellato per pioggia il match di Cinà. LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’australiana sembra inerme!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Il match tra Basiletti e Tomljanovic verrà recuperato giovedì 7 maggio nella BNP Paribas Arena e sarà il ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Play suspended for the day at the Italian Open due to rain with remaining matches to be completed Thursday. Ajla Tomljanovic (LL) will be one of those matches trailing 3-5 vs. Noemi Basiletti (Q) in the first round. - facebook.com facebook