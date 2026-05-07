L’inchiesta arbitrale e la Fase 2 | domani in Procura Tommasi e Schenone come testimoni I dettagli

Da internews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani in Procura si svolgeranno gli interrogatori di Tommasi e Schenone, chiamati a testimoniare nell’ambito dell’inchiesta arbitrale attualmente in fase due. La procedura riguarda l’indagine in corso e si concentra sui dettagli relativi a alcune decisioni prese in ambito sportivo. La presenza dei testimoni è prevista per chiarire alcuni aspetti ancora sotto esame dagli inquirenti.

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di Alberto Petrosilli L’inchiesta arbitrale entra nella fase 2: pronti gli interrogatori, in qualità di testimoni, di Tommasi e Schenone. I dettagli. L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale entra ufficialmente nella sua “Fase 2”. Il pm Pasquale Ascione, dopo aver ascoltato le figure di vertice dell’ Aia, punta ora i riflettori sui rapporti tra designatori, Lega Calcio e club. Domani sarà una giornata cruciale: in Procura sono attesi, come persone informate sui fatti, Dino Tommasi e Giorgio Schenone. L’inchiesta arbitrale e la Fase 2: i dettagli. Il ruolo di Tommasi e l’eredità di Rocchi – Dino Tommasi non è un testimone qualunque.🔗 Leggi su Internews24.com

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