Levante-Osasuna venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Granotas all’assalto per credere ancora nella salvezza

Venerdì sera al Ciutat de Valencia si disputerà la partita tra Levante e Osasuna, valida per la 35ª giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con i padroni di casa determinati a cercare punti utili per provare a mantenere aperte le possibilità di salvezza, nonostante la posizione in classifica. Il match si preannuncia come un’occasione importante per entrambe le squadre, con quote e pronostici già disponibili.

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