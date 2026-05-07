Levante-Osasuna venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Granotas all’assalto per credere ancora nella salvezza
Venerdì sera al Ciutat de Valencia si disputerà la partita tra Levante e Osasuna, valida per la 35ª giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con i padroni di casa determinati a cercare punti utili per provare a mantenere aperte le possibilità di salvezza, nonostante la posizione in classifica. Il match si preannuncia come un’occasione importante per entrambe le squadre, con quote e pronostici già disponibili.
La prima partita del turno numero 35 di Liga si giocherà venerdì notte al Ciutat de Valencia e vedrà il Levante ospitare l’Osasuna: è un incrocio molto interessante, con i padroni di casa che nonostante il penultimo posto stanno provando in ogni modo a credere nella salvezza. La sconfitta nel derby valenciano col Villarreal ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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