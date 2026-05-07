Venerdì sera alle 21:00 al Ciutat de Valencia si disputerà la partita tra Levante e Osasuna, valida per il 35° turno di Liga. I padroni di casa, penultimi in classifica, cercano di mantenere vive le speranze di salvezza, mentre gli ospiti sono alla ricerca di punti importanti per consolidare la loro posizione in classifica. L'incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

La prima partita del turno numero 35 di Liga si giocherà venerdì notte al Ciutat de Valencia e vedrà il Levante ospitare l’Osasuna: è un incrocio molto interessante, con i padroni di casa che nonostante il penultimo posto stanno provando in ogni modo a credere nella salvezza. La sconfitta nel derby valenciano col Villarreal ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Osasuna (venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Granotas all’assalto per credere ancora nella salvezza

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