Lens-Nantes venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:45 si gioca il match tra Lens e Nantes, valido per il turno 32 della Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono le scelte dei tecnici in vista della partita. Il Lens, guidato da Haise, punta a mantenere aperta la corsa al titolo, mentre il Nantes, allenato da Halilhodzic, cerca di ottenere punti importanti in trasferta. Sono state diffuse anche le quote e i convocati delle due squadre.

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