Lens-Nantes venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:45 si gioca il match tra Lens e Nantes, valido per il 32° turno di Ligue 1. La squadra di Haise, che mira a mantenere aperta la corsa al primo posto, affronta in casa una formazione in difficoltà guidata dall’allenatore Halilhodzic. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici ancora aperti.

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Anticipo del turno numero 32 di Ligue1 e il Lens di Haise cerca di tenere viva la lotta per il titolo vincendo in casa contro il pericolante Nantes di Halilhodzic. I sang et or non hanno approfittato dello stop del PSG per avvicinarlo in classifica, bloccati dal Nizza nel finale dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione dell’ex Roma Abdulhamid. Speranze ridotte al lumicino e ancora la Champions. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Nantes (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Torino-Sassuolo (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa 35esima giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera fra Torino e Sassuolo, due squadre che hanno ormai poco da chiedere al campionato... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pronostico Lens-Nantes: analisi e probabili formazioni 08/05/2026 Ligue 1; [L1-J33] RC Lens-Nantes le vendredi sur Ligue 1+, le programme complet; Lens-Nantes: diretta live e streaming gratuito della gara di Ligue1; Ligue 1: PSG e Lens frenano, crolla il Marsiglia, Monaco ok, Metz giù. Il punto sul recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1 McDonald's: Il Psg allunga a 4 punti il vantaggio sul Lens. Nel recupero, Nantes affondato dalla doppietta di Kvaratskhelia e Doue. - facebook.com facebook