le relazioni eccezionali tra usa e vaticano

Negli ultimi tempi, le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa hanno attirato l’attenzione, ma è importante ricordare che le relazioni tra Washington e il Vaticano hanno radici profonde e storicamente consolidate. Nonostante le recenti tensioni, i rapporti tra le due entità sono stati caratterizzati da un'interazione costante nel corso degli anni, riflettendo un legame che supera le divergenze politiche e ideologiche del momento.

Le recenti incresciose polemiche del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre non ci devono far dimenticare l’unicità storica delle relazioni tra due potenze così diverse, ma nel contempo così eccezionali come gli Stati Uniti e lo Stato Vaticano. Eccezionalità che si riflette tanto sulla figura del Presidente nord Americano quanto su quella del Santo Padre. Entrambe ci fanno venire a mente che nel XVIII secolo la prima missione americana presso la Santa Sede (lo Stato Pontificio) s’insediò solo con lo scopo primario di proteggere gli interessi commerciali statunitensi. Soltanto dopo la ratifica della Costituzione gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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