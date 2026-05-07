Lago di Vico sono arrivati gli uccelli sacri dell' antico Egitto ed è un problema | FOTO

Nel Lago di Vico si è verificato un avvenimento insolito: alcuni uccelli, tipici delle zone dell’antico Egitto, sono stati avvistati nella palude. La presenza di questi volatili ha suscitato attenzione tra gli studiosi e le autorità locali, che stanno monitorando la situazione. Le immagini degli uccelli sono state condivise sui social, evidenziando un fenomeno che non si verificava da tempo in quella zona.

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La palude del Lago di Vico regala una sorpresa dal sapore "esotico" che riporta la mente ai tempi dell'antico Egitto. Tra i canneti e gli specchi d'acqua della riserva naturale, sono stati avvistati alcuni esemplari di ibis sacro, un volatile maestoso che ha scelto questo angolo della provincia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate “Gli animali sacri nell'antico Egitto”, laboratorio per bambini al museo della CivitellaSi chiama “Gli animali sacri nell'antico Egitto” il laboratorio per bambini dai 5 anni in su e per le loro famiglie, in programma domenica 22... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lago di Vico, sono arrivati gli uccelli sacri dell'antico Egitto (ed è un problema) | FOTO; Lago di Vico, scatta la diffida: Rischio per salute e ambiente; Il lago di Vico tra storia e mito, al Museo della Vecchia Ferriera di Ronciglione la presentazione del libro di Alberto Saìu; Avvistato un gruppo di Ibis sacre nella Riserva del Lago di Vico, insolite ma pericolose per gli equilibri locali. Il lago di Vico tra storia e mito, Alberto Saìu presenta il suo libroIl lago di Vico tra storia e mito, Alberto Saìu presenta il suo libro. Ronciglione - L'evento si terrà sabato 9 maggio al Museo della Vecchia Ferriera ... tusciaweb.eu Un tuffo nella caldera vulcanica del Lago di Vico, tra miti antichi e natura intattaScopri il Lago di Vico, un paradiso vulcanico tra la leggenda di Ercole e la rarissima faggeta depressa: la guida completa ... sportoutdoor24.it Lago di Vico, sono arrivati gli uccelli sacri dell'antico Egitto Ma questo è un problema. Il perché nei commenti facebook