La Premier serra le fila ma le grane restano

Dopo la sconfitta referendaria, il centrodestra italiano si trova ad affrontare una serie di novità e tensioni interne. La leader di uno dei principali schieramenti ha intensificato le sue strategie per rafforzare la coesione tra i suoi sostenitori. Tuttavia, alcuni episodi recenti sono stati interpretati come segnali di difficoltà all’interno delle alleanze di destra. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le forze politiche che cercano di mantenere compatte le proprie posizioni.

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ITALIA. Funziona il serrate le fila di Giorgia Meloni, preoccupata per la serie di «incidenti» che, dopo la sconfitta referendaria, come per magia hanno cominciato a moltiplicarsi nel centrodestra. Quanto meno funziona, l’appello della premier, con i vicepremier che ieri al vertice di maggioranza hanno mostrato la faccia della concordia. Persino Salvini ha evitato dichiarazioni spiazzanti e tutto è stato attutito: almeno all’esterno. C’era un tema in agenda sul quale l’accordo era facile: il nucleare. Che si debba spingere per recuperare il tempo perduto, è cosa che pensano tutti nel centrodestra: serve il nucleare di nuova generazione per ridurre la dipendenza esterna del nostro Paese.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Premier serra le fila, ma le grane restano P.8 Visores Térmicos: MASTERCLASS. TU TERMICO SE VUELVE CIEGO EN VERANO POR ESTO (haz 4 ajustes) Notizie correlate Gas serra in diminuzione ma in Lombardia le polveri sottili restano alteMilano, 14 aprile 2026 – Emissioni in calo, ma non per tutti gli inquinanti: in forte crescita le polveri totali sospese e il Pm10, in Lombardia. Leggi anche: Referendum, treni e gazebo per il Sì. Il Centrodestra serra le fila Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Premier serra le fila, ma le grane restano; Meloni rilancia una sua foto falsa in lingerie, Michele Serra: Condivido suo sentimento di confusione; Meloni serra le fila: sprint su nucleare e legge elettorale. Il nodo preferenze e le nomine al palo; Incendio della notte, serra avvolta dalle fiamme: il fuoco partito da due distinti luoghi. La Premier serra le fila, ma le grane restanoFunziona il serrate le fila di Giorgia Meloni, preoccupata per la serie di «incidenti» che, dopo la sconfitta referendaria, come per magia hanno cominciato a moltiplicarsi nel centrodestra. ecodibergamo.it Meloni ironizza sul viaggio negli Usa: Non sento alcuna pressione per i miei prossimi due giorniIl vertice a Palazzo Chigi è utile a Meloni anche per tirare le redini ed evitare che il suo viaggio a Washington diventi una Via Crucis costellata dai distinguo dei due vicepremier. «Niente polemiche ... lastampa.it I 150 anni del Corriere della Sera: il 5 maggio la lezione in Ateneo dei giornalisti del Corriere e l'intervista all'ex premier Romano Prodi. Poi l'appuntamento al Modernissimo. Tutti i protagonisti della giornata - facebook.com facebook