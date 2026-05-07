La nuova Inter tra difesa e centrocampo | scambio Koné Frattesi in difesa sale Muharemovic

Da internews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si prepara alla prossima stagione e lavora su alcuni movimenti di mercato. La squadra sta valutando uno scambio tra Koné e Frattesi, mentre Muharemovic si sta unendo al reparto difensivo. Questi sono i nomi principali che circolano in queste ultime settimane, con l’obiettivo di rafforzare sia la linea difensiva che il centrocampo. Le trattative sono in corso e le decisioni potrebbero essere ufficializzate a breve.

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di Alberto Petrosilli L’Inter dovrà rinforzarsi in difesa e a centrocampo in vista della prossima stagione: Koné e Muaremovic i nomi caldi. L’ Inter sta già pianificando le mosse per la stagione 2027. La Gazzetta dello Sport delinea gli scenari di un mercato interno che si preannuncia infuocato, tra scambi complessi e duelli per i migliori talenti della Serie A. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Mercato Inter tra difesa e centrocampo: il caso Koné-Frattesi e la sfida per Muharemovic. Le manovre. Uno dei temi più caldi riguarda il possibile scambio tra Davide Frattesi e Manu Koné della Roma. Sebbene l’idea sia tecnicamente valida, l’operazione è attualmente “in freezer”: molto dipenderà dal piazzamento finale dei giallorossi e dalla loro eventuale qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Internews24.com

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