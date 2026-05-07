La faida Capriati-Strisciuglio e l' altro omicidio di Bisceglie | inquirenti a lavoro sulla morte di Angelo Pizzi

Da baritoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz il 5 maggio che ha portato all'esecuzione di undici misure cautelari legate all'omicidio di Lello Capriati e a tre fermi per l'uccisione di Filippo Scavo. La Procura di Bari sta indagando su questi episodi, che rappresentano due dei momenti più violenti della lite tra i clan Capriati e Strisciuglio. Sul tavolo degli investigatori ci sono anche i dettagli riguardanti l'altro omicidio avvenuto a Bisceglie.

Con il blitz del 5 maggio scorso - undici misure cautelari per l'omicidio di Lello Capriati e tre fermi per quello di Filippo Scavo - la Dda di Bari ha messo la sua firma su due dei capitoli più sanguinosi della faida tra i clan Capriati e Strisciuglio. Ma un terzo capitolo resta aperto, e il suo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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