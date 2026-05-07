La faida Capriati-Strisciuglio e l' altro omicidio di Bisceglie | inquirenti a lavoro sulla morte di Angelo Pizzi

Le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz il 5 maggio che ha portato all'esecuzione di undici misure cautelari legate all'omicidio di Lello Capriati e a tre fermi per l'uccisione di Filippo Scavo. La Procura di Bari sta indagando su questi episodi, che rappresentano due dei momenti più violenti della lite tra i clan Capriati e Strisciuglio. Sul tavolo degli investigatori ci sono anche i dettagli riguardanti l'altro omicidio avvenuto a Bisceglie.

Con il blitz del 5 maggio scorso - undici misure cautelari per l'omicidio di Lello Capriati e tre fermi per quello di Filippo Scavo - la Dda di Bari ha messo la sua firma su due dei capitoli più sanguinosi della faida tra i clan Capriati e Strisciuglio. Ma un terzo capitolo resta aperto, e il suo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate L’assurda morte di Angelo Pizzi: il cameriere ucciso per sbaglio in un agguato a BisceglieSi chiamava Angelo Pizzi, aveva 62 anni e si è trovato nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Omicidio a Bisceglie, Angelo Pizzi trucidato mentre lavora: “Ucciso per errore”La serata di giovedì 30 aprile 2026 rimarrà impressa come una delle pagine più buie per la comunità di Bisceglie a causa di un brutale fatto di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Faida tra clan a Bari, Dda 'fatta luce su due omicidi in lotta Capriati-Strisciuglio; Blitz tra Bari e Bat, 14 arresti per i delitti Capriati e Scavo: fermato anche il nipote del boss; Piombo e ritorsioni, aprile di sangue a Bari: cinque agguati in venti giorni, sullo sfondo la faida tra clan; Sparatoria a Bari vecchia, una pistola e una mitraglietta per mostrare chi comanda agli Strisciuglio. Faida tra clan a Bari, Dda 'fatta luce su due omicidi in lotta Capriati-StrisciuglioC'è la faida tra i clan mafiosi Capriati e Strisciuglio di Bari, iniziata nel 1997 e di fatto mai sopita - secondo la Dda -, alla base degli omicidi di Raffaele 'Lello' Capriati, ucciso la sera di Pas ... ansa.it I vertici degli Strisciuglio ordinarono l'esecuzione di Lello CapriatiIl dettaglio emerge nelle 850 pagine di ordinanza d'arresto notificata undici persone coinvolte a vario titolo nelle indagini sull'omicidio Capriati ... rainews.it Le mani dei clan Capriati e Strisciuglio sulla vita notturna - facebook.com facebook Sono 11 i soggetti arrestati all’esito di una maxi operazione antimafia, coordinata dalla DDA di Bari e condotta in maniera congiunta da Polizia, Carabinieri e Finanza, che ha colpito i clan rivali Capriati e Strisciuglio. Le indagini hanno fatto luce sugli omicidi di x.com