La confessione choc di Sempio intercettata per la difesa era un commento a un podcast sul caso Garlasco

È stata intercettata una confessione che, secondo la difesa, si tratta di un commento a un podcast sul caso di Garlasco. La vicenda si svolge attraverso frammenti audio e diverse interpretazioni, mentre le indagini sulla vicenda giudiziaria continuano. La discussione si concentra sulle parole ascoltate e sul loro significato, in un contesto legato a una vicenda giudiziaria ancora in fase di approfondimento.

È una battaglia giocata sui frammenti audio e sulle interpretazioni quella che si sta consumando per la nuova indagine sul delitto di Garlasco. Giovedì mattina, i legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, si sono messi al lavoro per recuperare un elemento che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. #ANSA - facebook.com facebook

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