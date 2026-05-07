Il Centro Studi Europeo ha comunicato il suo sostegno al testo di compromesso messo a punto dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea riguardo alla revisione della Direttiva 201164UE, che riguarda le accise sul tabacco. Questa posizione è stata espressa in relazione alla proposta di modifica delle norme europee in materia, senza aggiungere commenti o valutazioni ulteriori.

Centro Studi Europeo esprime il proprio forte sostegno al testo di compromesso elaborato dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea sulla revisione della Direttiva 201164UE, la Direttiva sulle accise del tabacco (TED). Hermes considera tale proposta una base solida, equilibrata e sostenibile per una riforma strategica a livello europeo. Un nuovo position paper di Hermes evidenzia come la proposta originaria della Commissione europea del 2025, pur animata da condivisibili obiettivi di salute pubblica, presentasse significative criticità, in particolare a causa del suo approccio centralizzato e degli aumenti fiscali estremamente rapidi e consistenti previsti per diverse categorie di prodotti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kessler e Tanga (Hermes): "Sostieniamo il compromesso cipriota sulla revisione delle accise sul tabacco"

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