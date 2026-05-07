Il difensore francese, ex Milan, è stato ceduto in Premier League. La Juventus ha realizzato una plusvalenza con questa operazione. Kalulu ha firmato un contratto con il nuovo club da circa 3 milioni di euro a stagione, valido fino a giugno 2029. La trattativa ha ricevuto poca attenzione e si parla pochissimo di questa cessione.

Il difensore francese ex Milan è legato ai bianconeri da un contratto di 3 milioni a stagione che scade a giugno 2029 Si parla poco, anzi pochissimo di Pierre Kalulu. Se n’è parlato a lungo, ma di riflesso, soltanto dopo la simulazione di Bastoni in Inter-Juve che ha causato l’espulsione del difensore francese. Eppure è uno dei giocatori più importanti della Juve di Spalletti, uno di quelli col rendimento migliore. Juve, Kalulu nel mirino della Premier: le ultime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Che Kalulu sia un ottimo difensore se ne sono accorti soprattutto in Inghilterra. ‘Caught Offside’ cita due club in particolare, due grandi della Premier: Liverpool e Manchester United.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kalulu ceduto in Premier e la Juve fa plusvalenza: i dettagli

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