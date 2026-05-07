Sabato 23 maggio al Maiorano si svolgerà una cena spettacolo intitolata “Italianissima”, con i Sottosuono che si esibiranno dal vivo in veranda. L’evento prevede un’atmosfera informale con musica, amici e cibo, creando un’esperienza diversa dal solito. La serata vedrà i partecipanti in piedi tra le tavolate, immersi tra note e convivialità, offrendo una proposta di intrattenimento per la sera.

Sabato 23 maggio Italianissima cambia ritmo. In veranda, in piedi, tra musica, amici e atmosfera, arriva una nuova esperienza targata Maiorano con la live band dei SOTTOSUONO. Sei postazioni food che uniscono le aziende e le eccellenze del nostro territorio, drink firmati Disonesto Gin e, a seguire, dj set con Dave e Disonesto Bar —. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Italianissima” la cena spettacolo al Maiorano sabato 23 Maggio con i Sottosuono

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