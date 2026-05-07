Ipe Business School seconda edizione di Capitali per la crescita

Ieri si è svolta presso l’Ipe Business School la seconda edizione del convegno intitolato “Capitali per la crescita”. L’evento ha trattato il ruolo del mercato dei capitali nello sviluppo delle imprese ed è stato moderato dal direttore de Il Mattino. Durante l’incontro sono stati affrontati aspetti legati alle fonti di finanziamento e alle opportunità per le aziende di accedere a nuovi capitali. La discussione ha coinvolto diversi esperti del settore.

“Capitali per la crescita”, è questo il titolo del convegno dedicato al ruolo del mercato dei capitali nello sviluppo delle imprese, andato in scena ieri presso l’Ipe Business School, moderato dal direttore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo. L’evento, giunto alla seconda edizione e promosso in collaborazione con EY, si configura come un autorevole punto di incontro tra aziende, istituzioni e operatori finanziari, con l’obiettivo di favorire un confronto sui principali strumenti, pubblici e privati, a sostegno della crescita e della competitività del sistema produttivo. Il convegno rappresenta un osservatorio sui trend più rilevanti del mercato dei capitali, offrendo una panoramica concreta delle opportunità per le imprese italiane.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate All'IPE Business School, la seconda edizione del convegno “Capitali per la crescita”Il prossimo 6 maggio, alle ore 16:30, presso l’Aula Magna dell’IPE Business School, si terrà la seconda edizione di “Capitali per la crescita”, il... Nuovi capitali per le imprese: l’appuntamento all’IPE Business School? Cosa sapere L'IPE Business School ospita il 6 maggio il convegno Capitali per la crescita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Capitali per la crescita all'IPE Business School col direttore de Il Mattino Di Vincenzo; All'IPE Business School, la seconda edizione del convegno Capitali per la crescita; Capitali per la crescita, a Napoli la seconda edizione del convegno su finanza e imprese; Empowering Growth: Capital for Business Development. Capitali per la crescita all'IPE Business School col direttore de Il Mattino Di VincenzoSi terrà domani, 6 maggio, alle ore 16:30, presso l’Aula Magna dell’IPE Business School (Via Pontano 36, Napoli), la seconda edizione di Capitali per la ... ilmattino.it Capitali per la crescita, a Napoli la seconda edizione del convegno su finanza e impreseA Napoli il convegno Capitali per la crescita: istituzioni, imprese e finanza a confronto sugli strumenti per lo sviluppo aziendale. ilgazzettinovesuviano.com IPE - Business School. . La crescita delle imprese passa, prima di tutto, dalle competenze. In occasione dell’evento “Finanza a servizio del Made in Italy”, l'IPE ha ospitato Carlo Pontecorvo, AD di Ferrarelle, per un confronto sui driver dello sviluppo delle azien - facebook.com facebook