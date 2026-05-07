I primi due giorni degli Internazionali di Roma si sono rivelati difficili per i tennisti italiani, con molte sfide sul campo. Tra gli uomini, Pellegrini ha ottenuto una vittoria che ha attirato l’attenzione, mentre in campo femminile Paolini ha dovuto affrontare un match complicato, ma è riuscito a passare il turno. La competizione si presenta intensa e le difficoltà sono state evidenti per gran parte dei rappresentanti italiani.

Tra gli uomini favola Pellegrini, in campo femminile Paolini soffre ma avanza.. Questi primi due giorni di torneo, sono stati davvero complicati per i tennisti italiani, sia in campo femminile ma soprattutto in campo maschile. In campo femminile, ottimo l’esordio della Cocciaretto che ha battutto l’austriaca Kraus in 2 set, senza particolari sofferenze. Male invece Stefanini che partiva già battuta contro la Ostapenko, così come la Urgesi contro la svizzera Golibic. Niente da fare nemmeno per la Brancaccio contro l’americana Townsend mentre il derby italiano va alla Grant che ha battuto in una partita equilibrata la Pigato. Avanza, soffrendo, ma ne aveva veramente bisogno, la numero uno delle italiane e campionessa in carica, Jasmine Paolini che ha battuto due set ad uno la francese Jeanjean dopo quasi tre ore di gioco.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Internazionali di Roma: Più dolori che gioie per gli italiani.

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