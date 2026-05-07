Insulti sessisti a Danila Nobile Cgil Agrigento | Basta accuse e violenza alle donne

La CGIL di Agrigento ha espresso solidarietà a Daniela Nobile, presidente dell’AICA, in seguito a insulti sessisti ricevuti. La sigla sindacale, rappresentata dal segretario generale e dal Coordinamento Pari Opportunità, ha condannato fermamente le parole offensive rivolte a Nobile, sottolineando la gravità di episodi di violenza e discriminazione contro le donne. La comunicazione è arrivata dopo che sono emerse le offese rivolte pubblicamente alla donna.

La CGIL di Agrigento, con il segretario generale Alfonso Buscemi, congiuntamente al suo Coordinamento Pari Opportunità, diretto da Caterina Sparacino, esprime la propria più ferma e convinta solidarietà a Daniela Nobile, Presidente dell’AICA, per i gravi e inaccettabili insulti sessisti di cui è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Insulti a Danila Nobile, La Rocca Ruvolo: "E' un attacco a tutte le donne""Esprimo la mia piena solidarietà alla presidente del CdA di Aica, Danila Nobile, vittima di insulti vergognosi e inaccettabili. Insulti a Danila Nobile, il sindaco Miccichè: "Denigrazione e violenza verbale non possono essere accettate né tollerate"Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito degli insulti violenti, sessisti e diffamatori rivolti alla presidente dell'Aica,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Insulti alla presidente dell’Aica, Danila Nobile: la solidarietà del sindaco Miccichè; AICA. Insulti sessisti alla presidente Danila Nobile: Ora basta, ho avvisato le forze dell'ordine; Insulti a Danila Nobile, La Rocca Ruvolo: E' un attacco a tutte le donne; Agrigento, insulti sessisti via social alla presidente dell'Aica. Insulti sessisti a Danila Nobile, Cgil Agrigento: Basta accuse e violenza alle donneLa CGIL di Agrigento, con il segretario generale Alfonso Buscemi, congiuntamente al suo Coordinamento Pari Opportunità, diretto da Caterina Sparacino, esprime la propria più ferma e convinta ... agrigentonotizie.it Sete e minacce: Danila Nobile dai carabinieri, Canicattì senza autobotti è una polverieraLa presidente di Aica ha formalizzato la denuncia per gli insulti sessisti e le intimidazioni subite via social, ribadendo che le nuove regole del servizio sono un obbligo di legalità e non una scelta ... agrigentonotizie.it Insulti sessisti e denigrazioni personali. Tutto via social, all’indirizzo di Danila Nobile, presidente della società idrica di Agrigento - facebook.com facebook Insulti sessisti e denigrazioni personali. Tutto via social, all’indirizzo di Danila Nobile, presidente della società idrica di Agrigento x.com