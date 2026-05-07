Incuria e degrado in via Cordonata le erbacce coprono la scalinata | la segnalazione | FOTO

Una residente di Bagnaia ha segnalato lo stato di incuria in via Cordonata, dove le erbacce crescono coprendo la scalinata. La persona ha ricordato che era stato promesso un intervento per luglio 2025, ma ad oggi, maggio 2026, nessun intervento è stato effettuato. La segnalazione include anche alcune fotografie che documentano la situazione.

"Vorrei segnalare la situazione di totale incuria in via Cordonata a Bagnaia. Ci avevano promesso che sarebbero intervenuti a Luglio 2025, siamo a Maggio 2026 e ancora niente, un ritardo inspiegabile. Questa è una scalinata che collega Villa Lante al parcheggio del "Ferro cavallo", diversi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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