Inchiesta arbitri spunta il Patto di San Siro | un dirigente dell' Inter convocato in Procura

Un nuovo sviluppo si aggiunge all'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali pilotate nel calcio italiano. Dopo l'indagine sull'ex designatore Gianluca Rocchi, ora si fa riferimento a un dirigente dell'Inter, chiamato a comparire in Procura. La vicenda riguarda il filone milanese dell'inchiesta, che coinvolge diverse figure del settore e si focalizza sulle possibili irregolarità nelle nomine degli arbitri.

L'inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano si arricchisce di un nuovo, pesante capitolo. Al centro del filone milanese sulle presunte designazioni arbitrali pilotate, che vede l'ex designatore Gianluca Rocchi indagato e autosospeso, spunta ora il nome di un dirigente dell'Inter: Giorgio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

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