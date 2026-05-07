Incassa i soldi del fidanzato e lo sposa a 76 anni | trionfa l' amore assolta l' anziana accusata di circonvenzione di incapace

Oggi si è concluso il processo a un’anziana donna, accusata di aver circonvenuto il marito, un uomo benestante sposato a 76 anni. L’accusa sosteneva che avesse approfittato della vulnerabilità del marito per ottenere parte del suo patrimonio e per convincerlo a sposarla. Tuttavia, la donna è stata assolta con la dichiarazione che il fatto non sussiste. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla relazione tra i due e sui risvolti legali della questione.

Assolta perché il fatto non sussiste. Così oggi, 7 maggio, è terminato il processo all’anziana accusata di aver raggirato il benestante marito, sposato a 76 anni dopo aver acquisito gran parte del suo patrimonio. Arzilla e di bianco vestita, telefono alla mano, in tribunale ha atteso la sentenza.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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