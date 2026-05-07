In carcere per una vignetta satirica artista russo muore suicidato

Da cms.ilmanifesto.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un artista russo, detenuto in carcere, è stato trovato morto, con le autorità che hanno dichiarato un suicidio. Questa vicenda si inserisce nel quadro di una serie di decessi di prigionieri politici verificatisi quest’anno, mentre a Venezia si prosegue con le discussioni sul padiglione russo. Finora, sono sette le persone che hanno perso la vita in carcere in circostanze simili dall’inizio dell’anno.

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Mentre a Venezia continua la polemica sul padiglione russo, nelle carceri che di quel Paese sono il buco nero è morto il settimo prigioniero politico dall’inizio dell’anno. Stavolta si tratta di un artista 41enne della provincia di Kuban, Vladimir Fedorovich Yarotsky. Si trovava nella colonia penale di IK-9 di Khadyzhensk e la sua colpa era di aver deriso Vladimir Putin, la sua propaganda nazionalista e militarista. La versione ufficiale delle autorità è che si è suicidato. Il che non è da escludere, ma le cause potrebbero essere le forti pressioni ricevute durante la detenzione. LO RIVELA un altro prigioniero politico, Alexander Nozdrynov, che sta scontando una pena nella stessa prigione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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