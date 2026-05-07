Imprese e innovazione | la Camera di Commercio lancia la formazione gratuita sull' intelligenza artificiale

Da novaratoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio ha avviato un percorso di formazione gratuita dedicato all’intelligenza artificiale, rivolto alle piccole e medie imprese delle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. L’iniziativa mira a fornire strumenti e conoscenze specifiche per integrare le tecnologie innovative nei processi aziendali. Il progetto coinvolge diverse aziende locali che potranno partecipare a sessioni di formazione e approfondimenti sul tema dell’intelligenza artificiale.

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L'intelligenza artificiale entra nelle piccole e medie imprese delle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha infatti lanciato "EssenzIAle", un programma formativo gratuito per insegnare agli imprenditori come utilizzare.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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