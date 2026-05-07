' Il sangue non mente Un' indagine di Nives Bonora' presentazione del libro di Cinzia Bomoll
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Sarà Cinzia Bomoll, con il suo libro 'Il sangue non mente. Un'indagine di Nives Bonora', la protagonista del nuovo appuntamento, sabato 9 alle 16.30, con la rassegna ‘Ferrara in Noir’, alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara. L’autrice dialogherà con Greta Migliore, approfondendo i temi del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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