Il ponte di corda a Sumatra per salvaguardare le specie in pericolo | per la prima volta ripreso un orango selvatico mentre attraversa

Una fototrappola ha registrato per la prima volta un orango selvatico che utilizza un ponte di corda per attraversare una strada trafficata nella foresta di Sumatra. L’immagine mostra l’animale mentre si sposta lungo la struttura, pensata per facilitare il passaggio di specie minacciate e ridurre i rischi di incidenti. Questo avvenimento rappresenta un esempio diretto di interventi mirati alla protezione della fauna locale nella regione.

Una fototrappola ha immortalato per la prima volta un orango selvatico usare un ponte di corda per attraversare nella foresta fluviale una strada ad alto scorrimento. Si tratta di corridoi appositamente posizionati per salvaguardare le specie endemiche dall'antropizzazione. Mai prima un orango era stato visto farlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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