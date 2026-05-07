Il gesto del Rayo Vallecano dopo aver centrato la finale | tutti si fermano ad applaudire lo Strasburgo

Dopo aver conquistato la finale, i giocatori del Rayo Vallecano si sono fermati a congratularsi con gli avversari di Strasburgo. Durante le operazioni di fair play, tutti in campo si sono voltati e hanno applaudito gli avversari per il risultato ottenuto. Il gesto è stato notato come un momento di rispetto tra le due squadre, con i giocatori che hanno mostrato apprezzamento reciproco.

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