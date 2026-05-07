I ragatti di strada nata l' associazione che si prende cura dei felini randagi di Viterbo

Da viterbotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama "I ragatti di strada" la nuova associazione animalista che riunisce le volontarie e i volontari impegnati nella cura delle colonie feline censite e autorizzate dal Comune di Viterbo. A darne notizia è il consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi. La nuova realtà.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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