I ragatti di strada nata l' associazione che si prende cura dei felini randagi di Viterbo

Si chiama "I ragatti di strada" la nuova associazione animalista che riunisce le volontarie e i volontari impegnati nella cura delle colonie feline censite e autorizzate dal Comune di Viterbo. A darne notizia è il consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi. La nuova realtà.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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