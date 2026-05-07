I proprietari del colosso del caffè Gimoka sono stati spiati e quella strana coincidenza col sequestro per mafia

I proprietari del gruppo Gimoka, uno dei principali in Italia nel settore del caffè, sono stati coinvolti in un’indagine condotta dal dipartimento antimafia di Milano. Durante le attività investigative, è stato scoperto che i loro dispositivi sono stati soggetti a intercettazioni. La vicenda si collega anche a un recente sequestro di beni e a un’indagine più ampia, denominata Equalize, che coinvolge vari soggetti e attività.

Anche il gruppo Gimoka, uno dei maggiori in Italia nel settore del caffè, incrocia i suoi destini con la maxi indagine Equalize del dipartimento distrettuale antimafia (Dda) di Milano. Quella che ha smascherato una potente centrale di spionaggio che vedeva ai vertici il manager Enrico Pazzali e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Così i proprietari dell'impero del caffè Gimoka sono stati spiati (e quella coincidenza col sequestro per mafia)Anche il gruppo Gimoka, uno dei maggiori in Italia nel settore del caffè, incrocia i suoi destini con la maxi indagine Equalize del dipartimento... Così i proprietari dell'impero del caffè Gimoka sono stati spiati (e quella strana coincidenza)Anche il gruppo Gimoka, uno dei maggiori in Italia nel settore del caffè, incrocia i suoi destini con la maxi indagine Equalize del dipartimento...