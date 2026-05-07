I parametri zero fanno gola | ecco quelli che potrebbero solleticare l’interesse di Ausilio I nomi ruolo per ruolo

L’estate si prospetta calda sul fronte dei parametri zero, con diversi giocatori in scadenza di contratto pronti a cambiare maglia. Tra i nomi che circolano ci sono alcuni profili che potrebbero interessare la dirigenza nerazzurra, anche se ancora non sono stati definiti i dettagli. La rosa da rinforzare potrebbe vedere alcuni arrivi senza costi di acquisto, in vista della prossima stagione.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, la prossima sarà un’estate ricca dal punto di vista dei parametri zero: quali potrebbero essere quelli nel mirino di Ausilio?. L’ Inter è storicamente maestra nel cogliere le occasioni a parametro zero. La dirigenza guidata da Marotta e Ausilio sta già pianificando le mosse per il 2027, cercando di bilanciare competitività e sostenibilità economica. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, caccia ai parametri zero: quale colpo consigliereste ad Ausilio?. Con il mercato estivo che si avvicina a grandi passi, l’attenzione si sposta sui calciatori in scadenza che potrebbero aggiungere esperienza e qualità alla rosa campione d’Italia.🔗 Leggi su Internews24.com

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