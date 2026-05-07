I numeri della Fiera agricola di Tarquinia | Oltre 30mila accessi in auto ricavato dei ticket per migliorare il lido

La 77esima edizione della Mostra mercato delle macchine agricole si è svolta a Tarquinia Lido dall’1 al 3 maggio, attirando un notevole afflusso di visitatori. L’amministrazione comunale ha comunicato che in tre giorni sono stati registrati oltre 30.000 accessi in auto attraverso viale Andrea Doria, con circa 11.000 posti auto occupati. I ricavi derivanti dai biglietti sono stati destinati al miglioramento del lido comunale.

“Oltre 30mila accessi veicolari da viale Andrea Doria e 11mila parcheggi in tre giorni”. Sono i numeri che l'amministrazione comunale di Tarquinia rende noti in merito alla 77esima edizione della Mostra mercato delle macchine agricole, che si è svolta a Tarquinia Lido dall’1 al 3 maggio Il Comune.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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