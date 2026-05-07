I colori di Galliate una giornata dedicata all' arte | l' evento dei Pennelloni in piazza

Sabato 9 maggio piazza Vittorio Veneto a Galliate ospita una giornata dedicata alla creatività e alla pittura spontanea. Il gruppo dei Pennelloni, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, organizza una mostra di pittura estemporanea aperta alla partecipazione di artisti e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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