Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21:00 si giocherà la semifinale tra Hull e Millwall. Sono state ufficializzate le formazioni per questa partita, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Il Millwall partecipa ai playoff e la sua presenza in questa fase è il risultato di una stagione che ha confermato le sue prestazioni.
Il coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. I londinesi, guardando la classifica, potrebbero provare un po’ di delusione per non aver ottenuto la promozione diretta, ma la sensazione non è mai stata che ce l’avrebbero fatta. Sorprende invece trovare l’Hull City, quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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