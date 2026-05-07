Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21:00 si giocherà la semifinale tra Hull e Millwall. Sono state ufficializzate le formazioni per questa partita, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Il Millwall partecipa ai playoff e la sua presenza in questa fase è il risultato di una stagione che ha confermato le sue prestazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. I londinesi, guardando la classifica, potrebbero provare un po’ di delusione per non aver ottenuto la promozione diretta, ma la sensazione non è mai stata che ce l’avrebbero fatta. Sorprende invece trovare l’Hull City, quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Hull City-Millwall 8 Maggio 2026: Semi Finals di Championship; Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici. L’ULTIMO POSTO IN PREMIER LEAGUE SI DECIDE LIVE SU CRONACHE! Coventry e Ipswich sono già promosse in Premier League, ma c’è ancora un posto da decidere: se lo giocheranno Hull City, Milwall, Middlesbrough e Southampton. Come vuole la tr - facebook.com facebook