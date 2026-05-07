Si torna a parlare di possibili movimenti di mercato in casa Inter, con il nome di Greenwood che fa capolino come una delle ipotesi più accreditate. Secondo alcune indiscrezioni, il club potrebbe valutare l’acquisto del giocatore nel prossimo calciomercato, e tra chi si esprime sull’argomento c’è anche Marco Guidi, che suggerisce di consigliare a Marotta di puntarci. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Greenwood è la nuova suggestione in casa Inter in vista della prossima stagione: Marco Guidi consiglia il colpo a Marotta. L’ Inter vede accostarsi un nuovo nome di caratura internazionale per l’attacco del futuro. Le parole del giornalista Marco Guidi nel podcast de La Gazzetta dello Sport aprono uno scenario suggestivo: l’approdo a Milano di Mason Greenwood. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Io ti dico che a destra prenderei un giocatore che so che è sul mercato ed è accessibile, anche se è un top: che è Greenwood. Lascerà il Marsiglia, che è ufficialmente fuori dalla Champions e dovranno venderlo: al di là delle vicende extra-campo per me è un giocatore che sposta veramente.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Greenwood all’Inter, Guidi lancia la suggestione: «A Marotta consiglierei di prenderlo»

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