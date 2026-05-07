Il pubblico si interroga sulle conseguenze della recente riforma delle intercettazioni, che secondo alcuni esperti potrebbe rendere più difficile la raccolta di prove per le autorità giudiziarie. La legge, approvata di recente, mira a limitare le modalità di utilizzo di conversazioni telefoniche e ambientali, sollevando dubbi sulla sua efficacia nel contrasto alla criminalità organizzata. Non sono ancora chiare le motivazioni dietro questa scelta legislativa, né chi abbia promosso questa modifica.

? Cosa scoprirai Perché la nuova legge potrebbe favorire la criminalità organizzata?. Chi ha orchestrato il piano per limitare le indagini?. Come cambierà il lavoro delle procure sul territorio?. Quali sono i rischi concreti per la sicurezza pubblica?.? In Breve Gratteri sostiene le critiche del procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo.. Riforma frutto di un percorso legislativo iniziato tre anni fa.. Incontro tenutosi presso l'Università degli Studi di Salerno.. Rischio di vuoto operativo per le procure contro terrorismo e criminalità organizzata.. A Salerno, durante un incontro con gli studenti dell’Università degli Studi, Nicola Gratteri ha espresso una ferma condanna verso la recente riforma delle intercettazioni, sostenendo le preoccupazioni già sollevate dal procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gratteri: la riforma delle intercettazioni indebolisce le indagini

Magistratura ed intercettazioni, Nicola Gratteri #nicolagratteri #magistratura #giurisprudenza

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Gratteri rilancia l’allarme sulle intercettazioni e rivendica il lavoro svolto in Calabria contro la ’ndrangheta https://www.calabrianews24.com/news/268776148486/gratteri-rilancia-l-allarme-sulle-intercettazioni-e-rivendica-il-lavoro-svolto-in-calabria-contro-la-ndr - facebook.com facebook

Quando nessuno si prende la responsabilità di sfidare le organizzazioni criminali abbattendo uno dei loro simboli, entra in campo la Difesa. In questo caso l’esercito. Quando il Procuratore Gratteri mi ha cercato chiedendo aiuto gli ho risposto: come sempre n x.com