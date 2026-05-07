Goldex Casino – ??????? ?????????? | ?????? ?? ??????? ??? ????????? ???? ???????? ????

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Un casinò online è stato coinvolto in un procedimento giudiziario, con un ordine di sequestro delle sue attività. La causa riguarda presunte violazioni di normative e irregolarità nella gestione delle scommesse. La procura ha disposto il blocco delle operazioni e l'intervento delle autorità competenti per approfondire la situazione. Al momento, il casinò non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

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