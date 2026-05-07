Gli opposti razzismi

A Londra, un uomo ha accoltellato due persone ebraiche davanti a una sinagoga. L’episodio si inserisce in un aumento di atti di violenza e discriminazione contro la comunità ebraica, mentre in Europa si registrano pochi interventi ufficiali per contrastare queste manifestazioni di odio. La discussione sulla terminologia corretta, come l’uso di “antiebraismo” invece di “antisemitismo”, continua a essere al centro di alcune riflessioni.

A Londra un uomo ha accoltellato due ebrei fuori da una sinagoga. L’antisemitismo è in aumento, ma l’Europa che fa? Niente? Augusto Nassi via email Gentile lettore, userei il termine antiebraismo, perché antisemitismo è una parola fraudolenta: anche gli arabi sono semiti. Ma oltre all’antiebraismo, c’è anche un’escalation opposta, contro cristiani e musulmani. A Roma è stato arrestato un ebreo che il 25 aprile sparò contro due iscritti dell’Associazione Partigiani. In Israele un crocifisso demolito da un soldato, una suora pestata a pugni e calci da un fanatico ebreo, e a Pasqua i soliti sputi sulla processione: è un vero rigurgito anticristiano.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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