Una nuova tendenza nel mondo della moda femminile vede la riscoperta della camicia, reinterpretata con dettagli contemporanei. La versione proposta combina il denim sartoriale con richiami allo stile preppy e colletti di ispirazione coreana. Le linee sono essenziali con volumi più rilassati, rendendo il capo adatto a molteplici occasioni e stili diversi. Questa proposta punta a ridefinire un classico senza perdere la sua funzione di pezzo versatile.

Dalle linee essenziali di ispirazione coreana ai volumi rilassati del denim, la camicia si conferma il pezzo più versatile del guardaroba femminile. La camicia continua a reinventarsi stagione dopo stagione, lasciandosi alle spalle l’idea di capo esclusivamente formale per diventare uno degli elementi più duttili del guardaroba contemporaneo. A confermarlo è anche Giulia Salemi, che nelle ultime apparizioni ha scelto interpretazioni diverse dello stesso pezzo, attraversando estetiche lontane ma perfettamente coerenti con le tendenze attuali. Sul set televisivo di “The Cage – Prendi e Scappa”, la conduttrice punta su una camicia cropped a righe verticali dal taglio morbido, indossata con denim ampio e risvolto a vista.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi rilancia la camicia contemporanea: denim sartoriale, richiami preppy e colletti coreani

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