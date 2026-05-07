Giovedì 7 maggio 2026 si giocano le partite di ritorno delle semifinali di UEFA Europa League e Conference League, con calcio d’inizio alle 21:00. Le partite sono trasmesse in esclusiva su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Le squadre coinvolte si contendono l’accesso alla finale, che si giocherà nelle prossime settimane. Sono attese sfide importanti e decisivi incontri tra le squadre rimaste in corsa.

Giovedì 7 maggio 2026 si giocano le semifinali di ritorno di UEFA Europa League e Conference League, tutte con calcio d’inizio alle 21:00, tutte trasmesse in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. La serata mette in palio i posti per le due finali di maggio — Istanbul il 20 per l’Europa League, Lipsia il 27 per la Conference — e lo fa con almeno tre dei quattro incroci ancora completamente aperti. Indice. Europa League: il derby inglese e la rimonta del Braga Aston Villa–Nottingham Forest: la storia preme su Villa Park. Friburgo–Sporting Braga: il gol nel recupero che ha cambiato tutto.. Conference League: Palace in controllo, Vallecano in bilico Crystal Palace–Shakhtar Donetsk: gestire senza rischiare.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Giovedì 7 maggio: le semifinali di ritorno di Europa e Conference League decidono chi va in finale

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